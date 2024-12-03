Морозная, но безоблачная погода охватила Киев. Каких температурных сюрпризов ждать

В течение вторника-четверга в Киеве предполагается сильная облачность, но без дождей, а также заморозки

Небо над столицей в плену облаков. Синоптики прогнозируют, что дождей в ближайшие дни не будет, но ожидается понижение температуры.

В течение 3-5 декабря в городе почти не будут ощутимы порывы ветра, потому что их максимальная сила составит 5 м/с. Об этом говорится в прогнозе Meteofor.

С самого утра вторника, 3 декабря, и до позднего вечера небо будет покрыто облаками. Осадков не прогнозируется. Дневная температура зафиксируется около 0. Наибольшие порывы ветра ожидаются утром-днем — слабые 5 м/с.

Среда, 4 декабря, будет сплошь облачной, но сухой. Воздух днем охладится до -1, а ночью — до -2 градусов. Сила ветра в этот день не превысит слабых 4 м/с.

На следующий день, 5 декабря, также не предполагается прояснение. Дождей не будет. Показатели на термометрах днем опустятся до -2 градусов, а ночью будет немного холоднее — -3 градуса. Ветер в этот день будет почти неощутимым, ведь его сила не достигнет более легких 3 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кому из областей в Украине не повезет с погодой в течение 3 декабря. Специалисты предупреждают о тумане.