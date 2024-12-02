Без сильних морозів, але з туманом. Яким областям не пощастить з погодою 3 грудня

Холодна зима ще не прийшла в Україну

У перші дні зими погода не потішить українців снігом, проте невеликий мороз триматиметься тривалий час. Вже 3 грудня деякі області очікує чималий туман, що ускладнить рух дорогами.

Про це повідомляє синоптикиня Наталія Діденко. За її словами, по всій території України буде практично без опадів, адже прийшов антициклон.

У вівторок, 3 грудня, більшість західних, північних та центральних регіонів накриє туман, який суттєво знизить видимість на дорогах.

"Температура повітря найближчої ночі в Україні очікується 0-4 градуси морозу, завтра вдень від 2 морозу до 3 тепла, у південній частині та в західних областях +1-6 градусів", — додає синоптикиня.

У столиці України опадів 3 грудня не очікують, але вночі буде до -2 градусів, а вдень до +2 градусів тепла.

"Надалі погода в Україні особливо не поміняється — без опадів, помірковані градуси, без похолодання, а з 7 по 10 грудня навіть трохи потепліє", — каже Діденко.

За даними Укргідрометцентру, майже на всій території країни очікується помірно тепла зимова погода: з плюсом вдень та мінусом вночі. Протягом доби небо періодично затягуватимуть хмари, можливе прояснення. Швидкість вітру становитиме 3-8 м/с.

Нагадаємо, що в Одесі випав перший сніг. Синоптики розповіли, чи довго він протримається.

Раніше "Телеграф" писав, чи буде грудень сніжним та морозним в Україні.