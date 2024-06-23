Коли світлофори не працюють: як розпізнавати та правильно реагувати на жести регулювальника (відео)

Незнання або неправильне розуміння сигналів регулювальника може призвести до серйозних наслідків

В умовах інтенсивного руху та нестабільної роботи світлофорів через відключення електрики на дорогах часто зустрічаються регулювальники. Чітке розуміння сигналів регулювальника має вирішальне значення для запобігання аварійним ситуаціям

Регулювальник наділений особливими повноваженнями, і його жести мають перевагу над дорожніми знаками та сигналами світлофора. Але вони відрізняються від звичних сигналів світлофора, і ви повинні миттєво розпізнати їх і відреагувати відповідним чином.

Коли та де працюють регулювальники

Регулювальники зазвичай працюють на центральних перехрестях населених пунктів у години пік, коли утворюються пробки. Вони також допомагають оптимізувати рух у разі несправності світлофорів або їх некоректної роботи. Розуміння сигналів регулювальника важливе для безпечного та ефективного руху.

Основні сигнали регулювальника

Ці сигнали є універсальними та зрозумілими для водіїв у всьому світі. Вони розроблені таким чином, щоб забезпечити максимальну безпеку та впорядкованість руху на дорогах.

Сигнал 1: Руку піднято вгору

Якщо регулювальник підіймає руку вгору, рух транспортних засобів та пішоходів заборонено у всіх напрямках. Однак, якщо водій вже виїхав на перехрестя і не може зупинитися без екстреного гальмування, він може завершити проїзд перехрестя у наміченому напрямку. Цей сигнал аналогічний включенню жовтого сигналу світлофора в момент виїзду на перехрестя.

Сигнал 2: Руки витягнуті убік або права рука зігнута перед грудьми

На такий сигнал заборонено рух з боку спини та грудей регулювальника. Логіка проста: якщо регулювальник стоїть до вас спиною, він вас не бачить, а якщо грудьми — він як би "закриває" вам шлях. Рух дозволено з лівої та правої сторін – прямо чи праворуч. Пішоходам можна переходити дорогу за спиною або перед грудьми регулювальника. Водії, які повертають праворуч, повинні поступитися дорогою пішоходам.

Сигнал 3: Права рука витягнута вперед

На такий сигнал рух заборонено з боку спини та правої руки регулювальника. Логіка тут така: спиною регулювальник вас не бачить, а витягнута права рука діє як шлагбаум. Рух дозволено з боку грудей та лівого боку регулювальника. Водії, що наближаються з цих сторін, можуть їхати прямо, праворуч, ліворуч або розвертатися з огляду на зайнятість смуги.

Додаткові сигнали регулювальника

Регулювальник може подавати додаткові сигнали для прискорення проїзду машин або вказівки на очікування, якщо потрібно почекати. Крім основних жестів можуть використовуватися додаткові сигнали для більшої ясності:

Груди чи спина, звернена до водія, означає заборону руху.

Жест правою рукою, спрямований на водія, дозволяє поворот праворуч.

Жест лівою рукою дозволяє рух ліворуч.

Також регулятор може робити зустрічний рух рукою, вимагаючи від водія почекати, а потім жестом руки дозволяти рух. Дозволено використовувати свисток для привернення уваги учасників дорожнього руху перед зміною сигналу. Цей звуковий сигнал передує підняттю руки вгору, після чого всі зупиняються, а регулювальник змінює своє положення.

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