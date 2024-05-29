У Києві під час війни реконструюють світлофор за 7,5 мільйона: деталі

Роботи можуть завершити в наступному році

На тлі повномасштабної війни та відключень світла по всій країні у Києві вирішили реконструювати світлофор за 7,5 мільйона гривень. Ремонтні роботи об'єкта відбудуться на перехресті вулиць Михайла Максимовича, Академіка Вільямса та Сергія Колоса у Голосіївському районі.

Тендерна пропозиція опублікована на сайті публічних закупівель "Prozorro". Аукціон завершено й обрано переможця.

Замовником є комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху". Реконструкцію світлофорного об'єкта мають завершити до 31 грудня 2025 року.

Тендерна документація

Переможцем аукціону стало ТОВ "Дорекс-безпека руху". Компанія проведе ремонтні роботи за 7 440 592 гривень.

Нагадуємо, у Києві планують збудувати світлофор майже за три мільйони гривень. Новий об'єкт з'явиться на вулиці Юрія Іллєнка у Шевченківському районі міста.

Тендер передбачає комплексне облаштування світлофорного об'єкта, що включає встановлення світлофорних стовпів та сигналів і підготовчі роботи, інженерні комунікації, розмітку пішохідних переходів та впровадження системи управління дорожнім рухом.

Очікувана вартість проєкту становить 2,97 мільйона гривень. Згідно з умовами тендеру, будівництво світлофора повинно бути завершено до 24 грудня 2024 року включно.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві скоро візьмуться за ремонт мосту Метро. Проєкт передбачає виконання протиаварійних робіт. Коштуватиме він бюджету 2 мільярди гривень.