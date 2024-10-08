Чи працюватимуть світлофори у Києві під час блекауту: українцям дали відповідь

У столиці продовжується встановлення точок резервного живлення

Під час можливого блекауту взимку більшість світлофорів у Києві продовжать працювати у звичайному режимі. Столиця закуповує та встановлює шафи резервного живлення на світлофори, які підтримують роботу до 24 години.

Про це в ефірі Київ24 розповів начальник служби впровадження та експлуатації автоматизованої системи управління дорожнім рухом КП ЦОДР Дмитро Якубовський. За його словами, вже встановлено 107 таких шаф.

За допомогою шаф було запитано 145 світлофорних об’єктів. На етапах закупівлі зараз близько 300 шаф, які планують встановити в найкоротший час.

"Загалом у нас на балансі 738 світлофорних об'єктів. Щоб під'єднати всі ці об'єкти до резервного живлення, необхідно приблизно 500-550 таких шаф, тому що є світлофорні об'єкти, в яких є спільна точка живлення. Таким чином, однією шафою можна живити два, а то й більше світлофорних об'єктів", — сказав Якубовський.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що буде з мобільним зв’язком в Україні, якщо трапиться блекаут. Мобільні оператори розповіли, до чого готуватись.