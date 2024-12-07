Как Киев готовится к работе светофоров во время отключений: расследование

В КГГА оценили стоимость оснащения всех светофоров в Киеве шкафами резервного питания в 2-4 млрд гривен, а продлится этот процесс "несколько лет"

В Киеве только 35% светофоров готовы к работе в условиях графиков отключений электроэнергии. В таком большом городе, как столица, это опасно, поскольку надвигается зима, а с ней – дожди, заморозки, туман и гололед, что может значительно увеличить количество ДТП.

Об этом говорится в расследовании проекта "Наше Дело". Журналисты напоминают, что светофорами в столице занимается коммунальное предприятие "Центр организации дорожного движения", которое находится в ведении КГГА и имеет на балансе 738 объектов. Журналисты пообщались с начальником службы автоматизированной системы управления дорожным движением КП ЦОДР Дмитрием Якубовским.

"Шкафов резервного питания на сегодняшний день установлен 207, которыми запитано 260 светофорных объектов. Это позволило при отключении основного электропитания продлить время работы светофорного объекта до 24 часов. При этом, когда так произошло, что шкаф почти разрядился или разрядился полностью, а питание возобновилось, шкаф заряжается до пяти часов, скажем так", – рассказал он.

Таким образом, отметили журналисты, только 35% светофоров имеют доступ к резервному питанию. Этого недостаточно для обеспечения порядка на дорогах при отключениях. В КП разводят руками и говорят – до начала отключений такой проблемы не было, поэтому и решение вырабатывать не нужно было.

"Это все с начала отключений, решение нами наработалось, шкафов резервного питания, как таковых не было, а с такими техническими параметрами их в природе и не существовало. Поэтому нами проработалось техническое задание, общались с разными компаниями, мы встречались, проговаривали, как мы будем решать эту проблему. В какой-то момент это все было решено, провели тестирование резервного питания нескольких шкафов, нашли классные и начали их ставить", – объяснил Якубовский.

По его словам, существует дефицит рабочей силы, что значительно замедляет процесс установки шкафов. Изготовление этих устройств – тоже дело не быстрое. Поскольку шкаф резервного питания – не просто ящик, а очень сложный механизм. Еще и недешевый – стоит в среднем до 300 тысяч гривен за единицу. Альтернативы типа солнечных панелей считают не очень эффективными – они не могут работать 24/7 как шкафы. А подключить светофоры к критической инфраструктуре невозможно – нужны изменения в государственные строительные нормы, которые должны быть внесены в Министерстве развития общин и территорий Украины. Это еще дольше, чем изготовление и установка шкафов.

В КГГА оценили стоимость оснащения всех светофоров в Киеве шкафами резервного питания в 2-4 млрд гривен, а продлится этот процесс "несколько лет". При этом на следующие два года на развитие светофорной регулировки столица направит 152 млн грн.

"До конца года нам еще будут поставлены 200 шкафов. Я думаю, если не будет воздушных тревог и будут работники на работе, а у нас катастрофически не хватает кадров, мы установим 100 и в начале следующего года еще 100", — заверил Якубовский.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что светофоры на украинских дорогах изменят цвет. Специалисты обновляют государственный стандарт, чтобы приблизить отечественные правила к европейским нормам.