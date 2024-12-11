У Києві похолоднішає до -5 градусів, а хмарність та опади щезнуть: коли саме

До кінця робочого тижня погода у місті покращиться, хоча передбачаються морози

У Києві 11-12 грудня триматиметься хмарність та місцями йтимуть опади у вигляді мокрого снігу. Однак ближче до кінця робочого тижня, 13 грудня, синоптики прогнозують прояснення на небі та суху погоду.

Фахівці також попереджають про відчутні морози цими днями, тому варто бути обережними на дорогах через ожеледицю. Такий прогноз дав Sinoptik.

У середу, 11 грудня, буде триматись суцільна хмарність. Нічний сніг продовжить йти вранці, хоча вдень він слабшатиме і до вечора має закінчитись. Денна температура виросте до +1 градусу, а нічна зафіксувалась біля -1 градусу. Найбільші пориви вітру прогнозуються у другій половині доби — легкі 2 м/с.

Наступного дня, 12 грудня, небо також буде хмарним. Вночі має розпочатись сніг, який вранці має знизити свою інтенсивність і ближче до обіду завершитись. Температура у денний час опуститься до -1 градусу, а вночі — до -3 градусів. Сила вітру в цей день не перевищить легких 3 м/с.

А от у п'ятницю, 13 грудня, у першій половині доби протримається невелика хмарність, але надалі сонце тішитиме містян своїми промінцями. Температура у цей день ще більше опуститься, адже вдень зафіксується біля -2 градусів, а вночі — -5 градусів. Максимальна сила вітрів очікується вночі — слабкі 4 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою очікується погода в Україні протягом 11 грудня.