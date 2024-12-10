Температурні гойдалки та опади, але ненадовго: прогноз погоди в Україні на найближчий час

Синоптичні умови будуть мінливими

На найближчі 10 днів в Україні очікується нестійка та мінлива погода з коливаннями температури повітря, атмосферного тиску та опадами. На нашу територію надходитимуть циклони та антициклони із заходу та північного заходу Європи. Таким чином, волога та тепла погода змінюватиметься на прохолодну та суху.

Як розповів у коментарі сайту "Телеграф" відомий синоптик Ігор Кібальчич, небо в основному буде хмарним, але з короткочасними просвітами під час панування антициклону чи гребеня високого тиску.

Стійкого снігового покриву чекати не варто, крім гірських районів Карпат. Водночас, частішими будуть тумани та ожеледиця на дорогах. Найтеплішим регіоном традиційно буде крайній південь країни, особливо Крим та Одеська область.

З 11 по 12 грудня Чорноморський циклон принесе опади, переважно у вигляді дощу з переходом у мокрий сніг, на більшу частину території України. Вдень 12 грудня очікується поступове припинення опадів, а ввечері по всій країні буде сухо. На зміну вологій та похмурій погоді протягом 13–14 грудня до нас прийде переважно суха та прохолодна під впливом молодого антициклону. Температура повітря у період відчутно знизиться, і навіть посилиться вітер.

Проте панування антициклону виявиться недовгим – вже з 15 грудня відновиться циклонічна діяльність. Після 15 грудня знову очікується підвищення температури повітря, а також опади у вигляді мокрого снігу та дощу на тлі поривчастого вітру. Атмосферний тиск також помітно знизиться. Стабілізація погоди та припинення опадів відбудеться з 19 грудня, на тлі гребеня високого тиску з південного заходу. Таким чином, протягом другої декади місяця кількість опадів очікується суттєво вище за норму, більша частина з яких випаде у вигляді дощу та мряки.

Температура повітря в цей період, як і говорилося вище, серйозно коливатиметься. 11 грудня по всій Україні ще збережеться аномально тепла погода в межах +1...+7°С, на півдні та в Криму +8...+13°С. Але вже 12 грудня розпочнеться поступове зниження температури, починаючи із західних та північних областей. З 13 по 14 грудня нічна температура опуститься до -5...-10 °С, денна коливатиметься близько -2...-7 °С. Але вже з 15 грудня завдяки посиленню південно-західного вітру до нас стрімко почне надходити тепліша повітряна маса, завдяки чому нічна температура підвищиться до 0…-5 °С, денна до 0…+5 °С. Незначне похолодання відбудеться 18 – 20 грудня, але воно буде короткочасним і торкнеться переважно Лівобережжя країни.

На синоптичній карті представлено прогностичну ситуацію в Європі на 11 грудня 2024 року, за даними Німецької служби погоди (DWD).

Також раніше "Телеграф" писав про те, яких ще сюрпризів чекати від погоди найближчими днями. Практично усюди пройдуть дощі та мокрий сніг.