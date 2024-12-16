Зимова казка відступає. Синоптики не порадували Київ прогнозом на 17 грудня

Час вдягати гумові чоботи

В Україні вже понад тиждень тримається справжня зимова погода з "мінусами" та снігопадами. Проте до Києва все ж завітає невелике потепління, хоч і на один день.

Про це свідчать дані meteofor.com.ua. За прогнозом синоптиків, значне потепління у столиці протримається до середи, 18 грудня.

Погода на 17 грудня

У вівторок, 17 грудня, киян чекає доволі теплий, проте вологий день. Стовпчик термометра протягом дня коливатиметься від +3 до +5 градусів, а вночі — +3 до +4 градусів. Протягом доби прогнозується сильний дощ та хмарність. Сонечко не з'явиться навіть ввечері.

При цьому швидкість вітру протягом доби наростатиме з 3 м/с аж до 11 м/с. Тому на 17 грудня майже по всій території України Укргідрометцентр оголосив метеорологічне попередження.

"17 грудня в Україні, крім Закарпаття, пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий)", — йдеться у повідомленні.

Вже з 18 грудня температура знижатиметься, проте сильних морозів аж до кінця робочого тижня синоптики не обіцяють.

Нагадаємо, що протягом грудня погода буде мінливою, проте на Новий рік синоптики прогнозують невеликий мороз та сніг.

Раніше "Телеграф" розповідав, якою погода буде до кінця тижня в Україні та чи довго триматиметься морозна зима.