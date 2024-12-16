Зимняя сказка отступает. Синоптики не порадовали Киев прогнозом на 17 декабря

Пора одевать резиновые сапоги

В Украине уже больше недели держится настоящая зимняя погода с "минусами" и снегопадами. Однако в Киев все же придет небольшое потепление, хоть и на один день.

Об этом свидетельствуют данные meteofor.com.ua. По прогнозу синоптиков, значительное потепление в столице продержится до среды, 18 декабря.

Погода на 17 декабря

Во вторник, 17 декабря, киевлян ждет достаточно теплый, но дождливый день. Столбик термометра в течение дня будет колебаться от +3 до +5 градусов, а ночью — от +3 до +4 градусов. В течение суток ожидается сильный дождь и облачность. Солнышко не появится даже вечером.

При этом скорость ветра в течение суток будет нарастать с 3 м/с до 11 м/с. Поэтому на 17 декабря почти на всей территории Украины Укргидрометцентр объявил метеорологическое предупреждение.

"17 декабря в Украине, кроме Закарпатья, порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", — говорится в сообщении.

Уже с 18 декабря температура будет снижаться, однако сильных морозов до конца рабочей недели синоптики не обещают.

Напомним, что в течение декабря погода будет изменчивой, однако на Новый год синоптики прогнозируют небольшой мороз и снег.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой погода будет до конца недели в Украине и долго ли продержится морозная зима.