Доводиться чекати по пів години: великі черги в Буковелі потрапили на відео

Курорт зібрав чимало відвідувачів

Популярний курорт Буковель на Івано-Франківщині навіть у нинішні важкі часи продовжує збирати велику кількість людей. Втім, відвідувачі кажуть, що їх значно менше, ніж було раніше.

Наприклад, у мережі були оприлюднені відео, на яких показано, що біля витягів можна зустріти скупчення в кілька десятків людей. Оригінальні кадри було оприлюднено telegram-каналом "Івано-Франківськ 24/7".

Судячи з місцевості, відео було записано біля другого підйомника.

Користувачі мережі говорять про те, що через людей своєї черги на підйомники доводиться чекати до пів години. Розмір натовпу можна оцінити за кадрами, оприлюдненими користувачем Tik-Tok lubenec_life.

Як відомо, лижний сезон у Буковелі стартував 12 грудня, що одразу ж залучило велику кількість відпочивальників.

Нагадаємо, що вартість перебування в Буковелі найвища у новорічні свята. Наприклад, проживання двох дорослих у Bukovel Hotel з 29 грудня по 5 січня коштуватиме не менше 49 567 гривень. Багато залежить від класу номера.

В інших місцях у цей період ціни на житло стартують із 20 тисяч гривень.