Черги біля трас та купа людей. Як розпочалось відкриття сезону у Буковелі (відео)

Біля схилів чергує служба порятунку

У четвер, 12 грудня, відкрився лижний сезон на курорті Буковель. Попри чималу вартість відпочинку, на деяких схилах утворились черги.

Як повідомляє інформаційний канал курорту, схили доступні у вечірній та денний час. Проте кількість різна.

"Bukovel запрошує в зимову пригоду. Чекаємо на вас із підготовленими схилами, мальовничими краєвидами та теплом української гостинності", — пишуть у мережі.

Зауважимо, що денне катання відбувається з 08:30 до 16:30, а вечірнє — 15:00 – 19:30. Біля схилів чергує служба порятунку, аби за потреби надавати допомогу.

На відео, які вже з'явились у мережі, видно, що людей багато і на трасах, і у місцях відпочинку. А за кілька годин до відкриття сезону утворились величезні черги до оренди споряджень. Більшість приміщені були забиті людьми.

Наразі справно працюють підйомники, які доставляють людей до вершини спусків.

Зазначається, що у денний час працюють схили: 2C, B, 5A, 5B, D, 12B, 7A, а у вечірній — 2C, 7A.

Нагадаємо, що вартість перебування у Буковелі найвища у новорічні свята. До прикладу, проживання двох дорослих в Bukovel Hotel з 29 грудня по 5 січня коштуватиме щонайменше 49 567 гривень. Це залежатиме від класу номера.

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки коштує обід у Буковелі і що за страви подають у ресторанах зимового курорту.