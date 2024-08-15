Uklon хоче повернутися до роботи в комендантську годину: де і коли можна буде викликати таксі вночі

Терміни відновлення поїздок у нічний час у компанії не називають

Одна з компаній таксі в Україні хоче повернутися до роботи в нічний час. Це означає, що українці зможуть пересуватися у комендантську годину.

Про плани розповів CEO онлайн-сервісу таксі Uklon Сергій Гришков в інтерв’ю Forbs. За його словами, це не забаганка компанії, а прохання деяких місцевих адміністрацій.

Найімовірніше відновлення нічних поїздок можливе у деяких західних регіонах України.

"Зараз у нас є низка офіційних запитів від місцевих адміністрацій, які просять нас повернути роботу сервісу в комендантську годину. Повернення можливе, найімовірніше, в регіонах на заході. Конкретних термінів поки немає — все залежить від комунікації з місцевими державними та військовими органами та силовими структурами", — сказав Гришков.

Він додав, що робота програми вночі була запитом клієнтів Uklon. Багато поїздів або рейсових автобусів прибувають на вокзали або відправляються саме вночі. Також виклик таксі вночі – це швидкий спосіб, наприклад, доїхати до лікарні.

Також Сергій Гришков розповів, що зараз компанія Uklon більше націлена на інвестиції у зовнішні ринки, а в Україні у пріоритеті – розвиток доставки. Наприклад, зараз компанія готується до запуску кур’єрів у Дніпрі.

Сьогодні Uklon – лідер ринку пасажирських перевезень в Україні. У компанії зареєстровано 80 тисяч водіїв, 2% з яких – жінки. Обмеження в роботі програми Uklon у нічний час почали діяти з 14 березня 2024 року на вимогу Національної поліції України.

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