Таксі працюватиме в комендантську годину, але лише в одному з міст України

Пасажирам не потрібні жодні дозвільні документи

У Львові дозволять поїздки на таксі під час комендантської години. Сервіси Bolt та Uklon отримають спеціальні дозволи для нічної роботи.

Проєкт запуститься до кінця тижня. Нововведення спрямоване передусім на обслуговування пасажирів залізничного вокзалу. Про це розповів керівник апарату Львівської ОВА Тарас Грень.

Водії Bolt та Uklon зможуть працювати вночі, але лише після отримання спеціальних перепусток у комендатурі. Обов'язковою умовою також є наявність оновлених військово-облікових документів.

Втім, пасажирам не потрібно оформлювати додаткові дозволи для нічних поїздок. За словами посадовців, це рішення ухвалене з урахуванням досвіду міста — конфліктних ситуацій з людьми, які прямували на вокзал чи з нього під час комендантської години, не виникало.

Перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко навів статистику: щоночі до міста прибуває від 20 до 30 потягів. Саме пасажиропотік формує основний попит на нічні перевезення. Офіційне таксі забезпечить безпечний та прозорий сервіс за регульованими цінами.

Раніше "Телеграф" також писав, що Uklon хоче повернутися до роботи в комендантську годину. Це не забаганка компанії, а прохання деяких місцевих адміністрацій.