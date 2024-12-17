Что будет с комендантским часом на новогодние праздники в Киеве и что грозит нарушителям

Актуальная информация для жителей столицы

На Новый год, в ночь со вторника, 31 декабря на среду 1 января, комендантский час в Киеве и области будет действовать без изменений — с 00:00 до 5:00 часов. Передвижение по улицам в это время запрещено.

Столичные власти решили не отменять и не сокращать продолжительность комендантского часа на Новый год. Об этом сообщили в КГВА.

Стало известно, что на новогодние праздники и на сам Новый год в Киеве комендантский час меняться не будет. Это связано с текущей и прогнозируемой ситуацией безопасности в столице.

Таким образом, находиться на улице будет запрещено с 00:00 до 05:00. Все нарушители комендантского часа будут выявляться и наказываться специальными патрулями.

"Комендантский час на Новый год и праздники меняться не будет. Как всегда все службы, которые отвечают за безопасность, в частности, патрули Нацполиции и силы обороны, будут работать в усиленном режиме. Общественных празднований не будет", — заявил представитель КМГА Михаил Шаманов.

По его словам, время действия комендантского часа определяется при наличии реальной угрозы жизни и безопасности лиц, интересам общества или государства, а также для обеспечения общественного порядка. Соответствующий анализ и оценка осуществляется военным командованием на постоянной основе.

При этом в новогоднюю ночь часы работы метро и наземного транспорта в Киеве также продлевать не собираются, так как "график работы общественного транспорта в Киеве формируется с учетом продолжительности комендантского часа".

Напомним, комендантский час в Киеве действует с 00:00 до 05:00, а последние поезда метро отбывают в 23.00. Во время воздушной тревоги подземные станции метрополитена круглосуточно работают как укрытие, а движение поездов по наземным участкам приостанавливается.

Сейчас столичная подземка стандартно работает с 06:00 до 23:00. Наземный транспорт работает с 5.30 до 23.30.

Что запрещено делать в комендантский час

запрещено находиться на улице и в общественных местах

запрещено перемещаться на транспорте или пешком без спецпропуска

запрещена работа торгово-развлекательных центров, магазинов, кафе/ресторанов, а также других учреждений, не включая критическую инфраструктуру.

Лучше правильно рассчитывайте свое время и возвращайтесь домой, прежде чем начнет действовать комендантский час. Поскольку лицо, которое будет нарушать комендантский час, могут посчитать членом диверсионно-разведывательной группы.

Как наказывается нарушение комендантского часа:

Нарушение будет влечь за собой наложение штрафа в размере от 170 до 510 грн. Если в течение года будет повторное нарушение, то нарушителя будут штрафовать на вдвое большую сумму.

Также к нарушителям могут применить исправительные работы или административный арест на 15 суток. Выписывать штраф могут не только полицейские, но и другие представители комендантского патруля.

Что имеет право делать комендантский патруль

Комендантский патруль, в состав которого входят не только полицейские, но и нацгвардейцы, муниципальный караул, территориальная оборона и другие правоохранительные органы, имеют право:

задерживать и доставлять нарушителей в подразделения Нацполиции Украины;

выяснять, почему нарушитель находится на улице;

осматривать вещи или транспортное средство;

проверять документы;

применять физическую силу, оружие и спецсредства к правонарушителям, если есть такая необходимость.

Напомним, Uklon хочет вернуться к работе в комендантский час. О планах рассказал CEO онлайн-сервиса такси Uklon Сергей Гришков в интервью Forbs. По его словам, это не прихоть компании, а просьба некоторых местных администраций.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве ночные клубы продолжают собирать аншлаги, даже несмотря на военное положение и действие комендантского часа. Очередная шумная ночная тусовка вызвала неоднозначную реакцию среди украинцев.