Як у Києві працюватиме транспорт у новорічну ніч: у КМДА відповіли

До якої години ходитимуть автобуси та працюватиме метро стане відомо лише 31 грудня

Громадський транспорт у Києві в новорічну ніч працюватиме відповідно до комендантської години, тривалість якої буде ухвалено військовим командуванням безпосередньо напередодні 31 грудня.

При цьому враховуватиметься поточна та прогнозована безпекова ситуація. Таку відповідь "Телеграф" отримав на свій запит у Київській міській державній адміністрації.

Видання надіслало запит у КМДА з наступними питаннями:

Чи буде скасування (послаблення) комендантської години в м.Києві в ніч з 31 грудня 2024 року на 1 січня 2025 року?

Чи буде у ніч на 1 січня 2025 року наземний транспорт м.Києва перевозити пасажирів. Якщо так, то в якому режимі?

Чи буде у ніч на 1 січня 2025 року метрополітен м.Києва перевозити пасажирів. Якщо так, то в якому режимі? Якщо ні, то чи буде він працювати як укриття для цивільних осіб?

"Графік роботи громадського транспорту в Києві формується з урахуванням тривалості комендантської години. Водночас рішення щодо тривалості комендантської години в новорічну ніч буде прийнято військовим командуванням, враховуючи поточну та прогнозовану безпекову ситуацію безпосередньо напередодні 31 грудня", – відповіли в Управлінні інформаційної політики та доступу до публічної інформації КМДА.

Також в адміністрації запропонували ознайомитися з діючими графіками роботи громадського транспорту в столиці.

Нагадаємо, наразі комендантська година в Києві діє з 00:00 до 05:00, а останні потяги метро відбувають на початку 12-ї. Під час повітряної тривоги підземні станції метрополітену цілодобово працюють як укриття, а рух поїздів наземними ділянками призупиняється.

Раніше у Києві відкрили Подільсько-Воскресенський міст, який будували з минулого століття. Міст з’єднає Русанівку з Воскресенкою та Подолом та знизить навантаження на Північний. Однак поки що ним не всі зможуть їздити, а лише громадський транспорт, екстрені служби та військові.