По всій Україні оголошували повітряну тривогу: в чому її незвичність

Працювала протиповітряна оборона

Рано вранці у п'ятницю, 20 грудня, по всій Україні оголошували повітряну тривогу. Росіяни підняли в небо МіГ-31К, при цьому зліт відбувся з іншого аеродрому, ніж зазвичай. О 7:41 дали відбій повітряної тривоги через МіГ.

"Ракетна небезпека по всій території України! Зафіксовано зліт МіГ-31К!", — попередили у Повітряних Силах України о 6:39.

Оновлено 7:17 У Києві пролунала низка вибухів, працювала ППО. Є пожежі через падіння уламків та постраждалі. Також вибухи лунали у Черкасах.

Моніторингові групи уточнили, що цього разу МіГ злетів з аеродрому "Приволзький". Він розташований поблизу міста Астрахань, на його північно-західній околиці, за 16 км від аеропорту Астрахань. Відомо, що станом на 2020 рік на аеродромі базувався 116-й Навчальний Центр Бойового Застосування ВПС РФ на літаках МіГ-29. Відстань між Астраханню та Україною — близько 1660 км.

Варто зазначити, що найчастіше МіГ-31К у РФ злітає з аеродрому "Саваслейка". Він розташований поблизу села з аналогічною назвою у Кулібакському районі Нижньогородської області.

МіГ-31К — носій гіперзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал". Х-47М2 "Кинджал" — аеробалістична ракета, яка потенційно може нести ядерний заряд. Прийнята на озброєння російської армії у грудні 2017 року. Зовні вона схожа на балістичні ракети з ОТРК "Іскандер", а деякі експерти вважають, що саме на їх базі й розробили "Кинджал". Максимальна швидкість ракети — 4080 м/c або 14 688 км/год. Саме тому ці гіперзвукові ракети є дуже складними цілями для систем ППО.

Ракета може вражати цілі до 2000 кілометрів. Саме тому, коли у повітря підіймається носій ракет МіГ-31К, то тривогу оголошують для всіх областей України.

Як повідомляв "Телеграф", рано вранці у п'ятницю, 20 грудня, близько п‘ятої години, росіяни здійснили масований артилерійський обстріл Херсона, у житлових будинках спалахнули пожежі, постраждали мирні мешканці. Також ворог намагався покращити своє становище у районі Антонівського мосту.