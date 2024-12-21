У центрі Києва сталася масова бійка: у хід пішли кийки та газ

На місці працювала поліція

У суботу, 21 грудня, у Києві сталася масова бійка, в якій брали участь близько 10 осіб. Бійка була помічена в Деснянському районі столиці.

Про це повідомляє кореспондент "Телеграфу" з місця подій. Причини та обставини події належить встановити поліції.

Так, на вулиці імені Маяковського ввечері розпочалася масова бійка. Хлопці використовували палиці, кийки, біти та балончики. Вогнепальної зброї не було помічено.

Що спричинило бійку і хто в ній брав участь — ще не відомо.

За попередніми даними, на місце прибули правоохоронці, яких викликали очевидці.

Нагадаємо, у Шевченківському районі Києва біля кафе "Біла налива" сталася масова бійка за участю десятка молодих людей.

Якоїсь миті молоді хлопці почали штовхатися, а лайка перетворилася на масову бійку. В результаті події один із чоловіків упав на асфальт і його продовжили жорстоко бити.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в мережі з’явилося шокуюче відео вбивства підлітка на фунікулері у Києві. Ці кадри раніше ніде не публікувалося.