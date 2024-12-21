В центре Киева произошла массовая драка: в ход пошли дубинки и газ

На месте работала полиция

В субботу, 21 декабря, в Киеве произошла массовая драка в которой принимало участие около 10 человек. Потасовка была замечена в Деснянском районе столицы.

Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа" с места событий. Причины и обстоятельства произошедшего предстоит установить полиции.

Так, на улице имени Маяковского вечером началась массовая драка. Парни использовали дубинки, палки, биты и баллончики. Огнестрельного оружия замечено не было.

Что послужило причиной драки и кто в ней принимал участие — еще не известно.

По предворительным данным, на место прибыли правоохранители, которых вызвали очевидцы.

Напомним, в Шевченковском районе Киева возле кафе "Белый налив" произошла массовая драка при участии десятка молодых людей.

В какой-то момент молодые парни начали толкаться, а перебранка превратилась в массовую драку. В результате произошедшего один из мужчин упал на асфальт и его продолжили жестоко избивать.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в сети появилось шокирующее видео убийства подростка на фуникулере в Киеве. Данные кадры ранее нигде не публиковалось.