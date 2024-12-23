Небольшие морозы, но туман и дожди: погода в Киеве в начале недели

С понедельника по среду включительно в столице прогнозируются мелкие осадки в виде дождя и снега, местами туман и несущественные температурные качели

Начало недели, 23-25 декабря, принесет в Киев сильную облачность, местами мелкие дожди со снегом. Специалисты также предупреждают о тумане и небольших морозах.

В понедельник дневная температура максимально опустится до -1 градуса. А уже в среду она составит 0, как сообщили в Meteofor.

Весь понедельник, 23 декабря, небо над городом ожидается облачным. Осадков синоптики не прогнозируют. Днем температура опустится до -1 градуса, а ночью зафиксировалась около -3 градусов. Сила ветра в этот день не превысит легких 2 м/с.

Вторник, 24 декабря, также принесет облачность, а вместе с ней придут дожди со снегом. Небольшие осадки должны начаться днем и завершиться до наступления вечера. Во второй половине суток в городе будет держаться туман. Воздух днем прогреется до +1 градуса, а ночью остынет до -1 градуса. В этот день порывы ветра не достигнут выше легких 2 м/с.

Облачная погода состоится и на Рождество Христово, 25 декабря. Дождей в этот день не предвидится, но синоптики предупреждают о тумане ночью. Температура днем зафиксируется около 0, а ночью – +1 градуса. Максимальная сила ветра ожидается утром-вечером – умеренные 6-7 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, засыплет ли столицу Украину снегом перед Рождеством, то есть 24 декабря.