Якої погоди очікувати на Різдво у Києві: синоптики дали прогноз

З вівторка по четвер включно у столиці не передбачається різких змін у синоптичній ситуації

Упродовж 24-26 грудня у Києві надалі триматиметься сильна хмарність та місцями йтимуть опади. Містянам також варто очікувати на туман.

Протягом цих днів "мінусова" температура не опуститься нижче -1 градусу. Про це свідчать дані Meteofor.

Протягом всього вівторка, 24 грудня, погода буде хмарною. Уночі має розпочатись дрібний дощ зі снігом, але вони завершаться ще до настання дня. У другій половині доби синоптики прогнозують туман. Повітря вдень прогріється до +1 градусу, а вночі охолонуло до -1 градусу. Сила вітру в цей день не перевищить легких 2 м/с.

На свято Різдва, 25 грудня, у столиці очікується сильна хмарність, але без опадів. Уночі триматиметься туман. Денна температура опуститься до -1 градусу, а нічна виросте до +1 градусу. Максимальні пориви вітру передбачаються вдень та ввечері — помірні 7 м/с.

Четвер, 26 грудня, також обіцяє бути просто хмарним. Показники на термометрах вдень та вночі триматимуться на одному рівні — -1 градус. Найбільша сила вітру прогнозується у нічний час — помірні 6 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи очікуються різкі зміни в погоді до кінця поточного тижня в Україні. Фахівці дали прогноз, чи прийдуть морози та сніг на свята.