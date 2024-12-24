Про війну, справжнє кохання та зраду: 10 найкращих українських серіалів 2024 року

Цього року на екрани вийшло багато захоплюючих кіноновинок

Український кінематограф із початку війни переживає складні часи, але продовжує знаходити способи "говорити" про сьогоднішні реалії. У 2024 році глядачі побачили безліч фільмів і серіалів, якими слід пишатися, адже вони торкаються актуальних тем і кожна сюжетна історія по-своєму особлива і змушує задуматися про життя.

"Телеграф" підготував добірку найкращих українських серіалів за поточний рік, які слід подивитися. У цьому списку є і драми, і детективи, і комедії.

10 найкращих українських серіалів за 2024 рік

"Тільки живи"

Драматичний мінісеріал, прем’єра якого відбулася 30 березня 2024 року. У центрі сюжету звичайний юнак Вітька, який мріє зняти фільм і заслужити міжнародне визнання, але його плани руйнуються з початком повномасштабної війни. Але попри це, молодому чоловікові вдається знайти кохання, нове призначення та стати учасником важливої військової операції.

"Зозулі"

Навесні 2024 року на екрани вийшла лірична комедія "Зозулі", яка розповідає про трьох рідних, але дуже різних сестер. Дівчата багато років не розмовляли одна з одною і не хотіли, що їхні дороги перетиналися. Але велика війна звела їх разом під одним дахом.

"К.О.Д."

Захоплюючий детективний серіал, у якому йдеться про розслідування надскладних кримінальних справ. Розкрити загадкові вбивства доручають новому спецпідрозділу поліції України, куди входять найкращі спеціалісти. У розслідуванні вони використовують штучний інтелект, який називається "К.О.Д.".

"Перевізниця"

Ще одним серіалом, присвяченим першим тижням російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року, стала "Перевізниця". У центрі сюжету перебуває психолог Лідія, яка займається перевезенням пасажирів із гарячих точок у безпечні місця.

"Одна родина"

Мелодрама, яка показує історію справжнього кохання. У серіалі розповідається про закохану пару Оксану та Максима, яких розводить доля. Їхні батьки є справжніми ворогами й приховують безліч таємниць, і це стає справжньою перешкодою для молодих людей.

"Реванш"

Цей український драматичний серіал також підкорив серця мільйонів глядачів. У ньому описується історія молодої та талановитої Тетяни, яка переживає зраду коханої людини й виявляється втягнутою у вир небезпечних інтриг. Ця кінострічка не лише про помсту, а й про те, що навіть після складних життєвих обставин можна знайти сили рухатися далі.

"Дві сестри"

Захоплююча українська мелодрама, яка розповідає про долю двох рідних сестер, які опинилися по різні боки в боротьбі за своє щастя. Це історія про кохання, зраду, інтриги та брехню, яка тримає глядачів у напрузі до останньої хвилини.

"Впізнай мене"

Популярність серед глядачів завоювала і кінострічка "Впізнай мене", де головній героїні Вірі довелося зіткнутися з важкими поворотами долі. Її життя кардинально змінюється після трагічного випадку і дівчина отримує можливість не лише покарати своїх кривдників, а й досягти справедливості.

"Лікарка за призначенням"

У центрі сюжету виявляється талановитий лікар-реабілітолог Марина Бондар. Дізнавшись про зраду чоловіка, вона збирається переїхати до Польщі, де їй пропонують добру посаду. Але війна перекреслила всі плани, і Марина залишилася у рідній лікарні, яка перейшла на режим роботи 24/7.

"Код кохання"

Ще одна мелодрама, в якій слідча Вероніка Левченко змушена розпочати співпрацю з кіберзлочинцем Андрієм, аби врятувати свого брата. Але молоді люди закохуються один в одного, розуміючи, що не зможуть бути разом.

"Телеграф" писав раніше про найбільші культурні досягнення України у 2024 році. У списку не лише перший "Оскар".