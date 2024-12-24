В Україні можуть посилити контроль за використанням української мови у мережі

Це може торкнулись YouTube та TikTok

Українське законодавство можуть суттєво змінити з метою посилення контролю за використанням української мови у мережі. Нововведення стосуватимуться, зокрема, відеоплатформ YouTube та TikTok.

Про це в коментарі "Новини.Live" заявив мовний омбудсмен України Тарас Кремінь. За його словами, питання регулювання використання української мови в інтернеті є одним з важливих компонентів входження України до європейського співтовариства.

"Я є членом європейської федерації національних мовних інституцій, яка об'єднує подібні установи на території ЄС. Всі вони рішуче виступають за оборону і захист свого національного мовного середовища, в першу чергу в інтернеті. Бо це доступ до інформації та послуг", — підкреслив Кремінь.

За його словами, в умовах повномасштабного вторгнення кожний громадянин повинен мати об'єктивну інформацію. Мовний омбудсмен зазначив, що мова йде про події на фронті, питання, пов'язані з безпековою ситуацією, діяльністю об'єктів критичної інфраструктури, соціальною сферою та іншими важливими для кожного українця темами.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Кремінь вважає, що Україні необхідний перехід від "м’якої українізації" до "наступальної".