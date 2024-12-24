Унікальний трамвай часів Другої світової війни намагаються врятувати в Києві (фото)

Електротяг зробили з німецького локомотива ЕТ-4 на КТЗ

Київська транспортна спільнота (КТС) звернулася до КП "Київпастранс" із проханням зберегти рідкісний промисловий електротяг ЕЛ-1. Зараз він знаходиться на території старого Дарницького трамвайного депо.

Активісти пропонують передати цей історичний транспортний засіб до музейної колекції, щоб убезпечити його від подальшого занедбання. Про це йдеться на сторінці спільноти в Facebook.

"Велике прохання до Київпастрансу зберегти цей трамвай та, по можливості, передати його в музей", — звертається КТС.

Користувачі мережі пишуть, що один з ЕЛ-1 не зберегли. Він знаходився на території Подільського депо.

Історія електротяга

Електротяг ЕЛ-1 був побудований у 1942 році на базі німецького локомотива серії ЕТ-4. Переобладнання виконували на Київському трамвайному заводі, що забезпечило його адаптацію до місцевих умов експлуатації. Призначенням ЕЛ-1 була робота на промислових та міських маршрутах, зокрема у складі транспортної інфраструктури столиці.

Трамвай обладнаний кабінами управління в обох секціях, що забезпечує зручність експлуатації на коротких маршрутах. Він є прикладом інженерного підходу періоду Другої світової війни, коли існувала необхідність модернізувати транспорт через обмеження ресурсів.

Протягом свого використання ЕЛ-1 працював на кількох об’єктах Києва, включно з трамвайними депо імені Шевченка та Дарницьким депо. Зараз електротяг ЕЛ-1 є справжнім раритетом.

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