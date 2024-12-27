Сім найінстаграмніших новорічних місць у Києві, де можна зробити чарівні фото (адреси)

Пропонуємо до вашої уваги атмосферні місця для яскравих фото

Напередодні новорічних свят редакція "Телеграфу" вирішила зібрати для вас найцікавіші та найкрасивіші інстаграмні локації Києва. Тут ви гарантовано зробите цікаві зимові фото та дозволите собі хоч на кілька миттєвостей поринути у святкову атмосферу.

Красиві та атмосферні фотозони чекають на вас у різних районах столиці. Хапайте телефони та беріть на замітку наступні місця, де ви зможете зробити кілька незабутніх кадрів.

Адреса: вулиця Шота Руставелі, 16

Кафе-кондитерська не просто прикрасила свій фасад та інтер'єр до зимових свят, а створила цілу Країну чудес. Підтримувати віру в казку і дарувати диво — головна місія новорічного MILK BAR WONDERLAND.

Власники закладу проявили креатив і встановили тут безліч яскравих інсталяцій — великі пряники, ялинки, конячки, декорована машина, снігова куля з котом усередині та інше.

Можна обрати будь-яку локацію собі до смаку, або зробити цілу серію знімків за благодійний донат. Частину коштів, отриманих під час заходу, буде передано фондам Gen.Ukrainian та Future for Ukraine.

Гостям закладу традиційно пропонують гарячі напої, десерти та оригінальні арторські страви.

Кафе "Namelaka"

Адреса: вул. Межигірська, 63

Фасад кондитерської нагадує зображенням із дитячої книжки: яскраве, красиве, святкове. Тут на тлі 10-метрової ялинки стоять казкові звірі-колядники з традиційними різдвяними зірками. Усі декорації були розписані художниками і виконані в брендовому рожевому кольорі закладу.

"Namelaka" цьогоріч прикрашена справді дуже стильно та яскраво.

Відвідувачам заклад пропонують сезонні гарячі напої, вишукані пряники, різноманітні солодощі та смачнючі десерти.

Адреса: вул. Велика Васильківська, 21

Фасад ресторану елегантно прикрасили аркою із зелених ялинових гілочок і золотисто-рожевих кульок. Усю цю красу підсвічує яскрава гірлянда.

Усередині заклад також гарно прикрашений — тут всюди розставлені новорічний декор і гноми, зроблені інсталяції з ялинкових кульок і навіть є оригінальна ялинка з винних пляшок з підсвічуванням.

Ресторан пропонує італійські ситні страви, сніданки до 16 години, відомі салати, крем-супи, європейські закуски, вишукані десерти та широку винну карту.

Адреса: вул. Богдана Хмельницького, 40/25

Атмосферна кондитерська "Lila cake" до свят перетворилася на популярне insta-місце у центрі столиці. Тут на вас чекає яскрава локація з ліловими ялинками та оригінальними квітковими прикрасами. Всі вони прикрашені великими червоними та рожевими бантами.

Виглядає місце справді атмосферно. Тут також традиційно пригощають гостей авторськими десертами та неймовірними солодощами.

Адреса: вул. Ярославів Вал, 15

Власники вирішили прикрасити кав'ярню дуже стильно та стримано. Головні атрибути — це зелена хвоя, вогники та кілометри перлинних бус.

А всередині святковий настрій створюють срібні дощики, які звисають зі стелі та нагадують справжній снігопад. Така локація напевно допоможе вам зробити незабутні атмосферні фотографії.

Відвідувачам традиційно пропонують широкий асортимент напоїв, закусок, перших і других страв, а також десертів.

Адреса: вул. Велика Васильківська, 48

Кафе-пекарню "наряди" в яскравий червоний светр, який асоціюється зі святом та Новим роком. Також перед входом прикрасили вогниками живі ялини та розвісили миготливі ліхтарики.

Всередині закладу атмосфера не менш святкова, а інтер'єр створений просто казковий.

Відвідувачам тут запропонують гарячі напої, закуски, десерти, пасту, салати та багато іншого.

Адреса: вул. Велика Васильківська, 23-а

У MONPARK цього року дуже стильно та пишно прикрасили заклад. Тут є безліч хвойних композицій, мерехтливі вогники, свічки та м'які пледи. Усе це створює атмосферу затишку та натхнення.

Варто зазначити, що заклад прикрашений не тільки всередині, а й зовні. У MONPARK представлено цікаве меню і велика барна карта.

По 29 грудня тут проходитимуть частування просто неба. Дорослі та діти зможуть взяти участь у приготуванні млинців разом із командою закладу, а також насолодитися ароматним какао або глінтвейном.

Нагадаємо, ціни на новорічні ялинки в Україні цього року просто космічні, проте це не зупиняє мешканців столиці, які активно цікавляться вартістю живих ялинок. Цього року у Києві вже почали працювати офіційні ялинкові ярмарки, де можна придбати новорічне дерево на будь-який смак та гаманець.

Раніше "Телеграф" розповідав про найкращі відкриті ковзанки Києва, де можна весело провести час. Покататися на ковзанах просто неба — це особливий вид задоволення, який здатний подарувати незабутнє відчуття свята та зимової романтики.