Суд снял арест с исторической усадьбы почти в центре Киева: что с ней теперь будет

Каким образом запрет установлен в отношении собственника-пользователя имущества (застройщика) касается медучреждения, не являющегося собственником имущества — в решении не указывается

Шевченковский районный суд Киева отменил арест, наложенный на Усадьбу Барбана в 1901 году на улице Обсерваторной. Об этом стало известно из Государственного реестра судебных решений. Пишет на странице в Фейсбуке Дмитрий Перов.

В частности, своим решением суд отменил ограничения по пользованию имуществом — земельным участком и зданием на нем, распоряжаться ими и совершать какие-либо действия по этому имуществу. Ходатайство об отмене ареста было подано медицинским учреждением, которое планирует отремонтировать подпорную стенку на границе участка.

Обоснование заключалось в невозможности проезда к подпорной конструкции иначе, чем территорией арестованного участка.

Напомню, что 22 августа 2024 года Усадьба Барбана была включена в Перечень достопримечательностей г. Киева. Этому событию предшествовала более чем трехлетняя борьба местных жителей и активистов за памятник. 19 августа 2021 года — застройщик, ООО "Агентство информационных сообщений" незаконно снесло часть исторического здания, что вызвало возмущение общества. 20 августа Совет национальной безопасности и обороны Украины обязал КГГА предоставить зданию охранный статус и восстановить разрушенную часть. Статус дали через 3 года, а вот с восстановлением что-то пока ничего не сложилось", — говорится в его сообщении.

Усадьба Барбана – что известно

Усадьба Александра Барбана (улица Обсерваторная, 6) расположена в верховьях Обсерваторного оврага, рядом с одноименной горкой, в 350 метрах от Львовской площади.

Владельцами усадьбы до 1917 года были титулярный советник Александр Барбан, затем дворянин Иван Гореславский, за ним провизор Вячеслав Геращеневский. В советское время здание национализировали. В 1944-1945 годах здесь жил председатель Комитета по делам искусств при Совнаркоме УССР, академик-драматург Александр Корнийчук.

Затем особняк Барбана отдали детской соматической больнице. С 1970-х годов в здании содержались разные учреждения, в том числе редакция газеты "Культура и жизнь". С 2020 г. владельцем здания является ООО "Информационная группа "Агентство столичных сообщений".

В августе 2021 года застройщик снес часть усадьбы. Главный фасад и половина дома уцелели. Совет нацбезопасности Украины постановил восстановить полуразрушенную усадьбу Барбана. А в КГГА пообещали отреставрировать здание.

Однако 21 января 2022-го стало известно, что Шевченковский районный суд отменил арест на земельный участок, на котором расположена усадьба (впервые арест наложили в августе 2021-го). Застройщик решил окончательно демонтировать здание, но активисты заблокировали технику и построили баррикаду. В конце января на усадьбу Барбана снова наложили арест. В ноябре 2023 года усадьбу признали историческим памятником.

В мае 2024 года застройщик предложил "компромиссный" проект застройки, согласно которому от усадьбы должен остаться только фасад, вписанный в новое здание.

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