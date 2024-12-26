Найкращі новорічні локації в Києві, де можна відчути казкову атмосферу

Незважаючи ні на що, налаштовуємось на позитив і поринаємо у передноворічну атмосферу

В умовах війни ми постійно перебуваємо в стані стресу. Щоб трохи розслабитися, відволіктися від негативних думок, отримати заряд позитивних емоцій і відчути святкову атмосферу, ми рекомендуємо вам відвідати яскраві новорічні локації, що розташовуються в Києві.

Редакція "Телеграфу" зібрала для вас найкрасивіші і просто фантастичні місця, які точно зможуть вас здивувати!

Головна ялинка України на Софійській площі

Коли: 6.12.2024 — 10.01.2025. Підсвічування святкового дерева працює щодня з 17:00 до 21:00 для економії електроенергії

Де: Софійська площа

Вартість: вхід вільний

На Софійській площі з 6 грудня сяє головна різдвяна ялинка України. Цього року вона має висоту 15 метрів і виконана в білому мінімалістичному стилі. Прикрашена вона блакитними кулями, а різдвяна зірка на вершині нагадує нам про віру в краще.

Цього року масових заходів на площі не передбачено, але ялинка стала центральною різдвяною локацією столиці. Вона має досить цікавий вигляд і створює ідеальну святкову атмосферу для сімейних прогулянок.

"Зимова країна" на ВДНГ

Коли: 9.12.2024 — 2.03.2025

Де: проспект Академіка Глушкова, 1

Графік роботи: з 7:00 до 23:00

Вартість: від 120 гривень в залежності від обраного павільйону

Цього року ВДНГ святкує 10-річчя "Зимової країни" та запрошує гостей насолодитися чарівною атмосферою. Для відвідувачів підготували безліч святкових локацій: величезна ковзанка просто неба, Венеціанська карусель, колесо огляду, "Альпійська гірка" та улюблені серед дітей "Резиденція Санті" і "Різдвяна фабрика мрій".

Також тут відбуваються традиційні різдвяні ярмарки, де можна придбати сувеніри та декор, а також завітати на фуд-корт із гриль-стравами, популярним фастфудом від столичних закладів, солодощами, гарячим глінтвейном та напоями.

На Центральній площі з ялинкою відбуватимуться святкові анімаційні шоу зі сніговиками та казковими героями. Вистави відбуватимуться щогодини з 12:00 до 18:00 у вихідні дні до 26 січня, а з 23 грудня до 5 січня — щодня.

Добропарк: "Зима за містом — 2025"

Коли: 9.12.2024 — 19.01.2025

Графік роботи: з 16:00 до 21:00

Де: Львівська область, с. Мотижин, 29 км Житомирської траси

Вартість: для дорослого – 400 грн, дитячий та пільговий – 300 грн.

Добропарк у селі Мотижин під Києвом цього року запрошує в казкове новорічне містечко "Зима за містом — 2025". На гостей чекає понад 50 тематичних локацій і фотозон, включно з парком ілюмінацій, де висота деяких інсталяцій сягає 9 метрів. Містечко виконано в скандинавському стилі, з центральною резиденцією Доброчара у великому шатрі діаметром 18 метрів.

На локації можна прогулятися різдвяним ярмарком, насолодитися святковими атракціонами та побачити головну ялинку Добропарку. Для дітей підготували зимові розваги: французьку карусель, паровозик і дитячий ігровий комплекс.

Нагадаємо, ціни на новорічні ялинки в Україні цього року просто космічні, проте це не зупиняє мешканців столиці, які активно цікавляться вартістю живих ялинок. Цього року у Києві вже почали працювати офіційні ялинкові ярмарки, де можна придбати новорічне дерево на будь-який смак та гаманець.

Раніше "Телеграф" розповідав про найкращі відкриті ковзанки Києва, де можна весело провести час. Покататися на ковзанах просто неба — це особливий вид задоволення, який здатний подарувати незабутнє відчуття свята та зимової романтики.