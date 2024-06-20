"Більше 60% мостів у Києві — аварійні": експерти висловили свою думку з приводу обвалу шляхопроводу (відео)

Внаслідок НП просто дивом ніхто не постраждав

Влада Києва не приділяє належної уваги аварійній інфраструктурі міста і вчасно не ремонтує мости. Саме це, на думку експерта, і могло стати основною причиною обвалу частини шляхопровід на проспекті Повітряних сил.

Також стало відомо, що у столиці понад 60% мостів мають критичний рівень аварійності. Про це журналістам розповів голова постійної комісії Київської міськради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності Андрій Вітренко.

За словами чиновника, нинішня влада у Києві — безвідповідальна, оскільки у місті реалізуються лише "невеликі проекти, які створюють вау-ефект". І це відбувається замість того, щоб утримувати аварійну інфраструктуру та вчасно лагодити мости.

"Ми стали свідками безвідповідальності та бездіяльності міської влади, а також відсутності елементарних управлінських якостей та виразної стратегії розвитку Києва", — підкреслив Вітренко.

За його словами, понад 60% мостів у Києві мають 5-й (критичний) рівень аварійності.

"Місто реалізує невеликі проекти, які створюють вау-ефект. Це все відбувається замість того, щоб утримувати аварійну інфраструктуру та лагодити аварійні мости", — заявив Вітренко.

Також свою думку щодо обвалу пішохідної частини Повітрофлотського шляхопроводу, яка впала на проїжджу частину, висловив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко. Він заявив, що "квінтесенція роботи київської влади останніх років полягає у тому, що все руйнується та сипеться".

Експерт не вірить у слова інженера, яка раніше стверджувала, що у Києві "2-3 рази на тиждень проводиться перевірка всіх 96 мостів ". Попенко вважає, що це фізично нереально і є брехнею.

Також, за його словами, одна труба на зруйнованому мосту була незаконною і він припустив, що це могло стати причиною обвалу.

"Ця труба, до речі, незаконна. За проектом її тут не повинно бути. Я це точно знаю, бо вивчав це питання. Можливо, вона і стала однією з причин того, що сталося", — резюмував Попенко.

Нагадаємо, у середу, 19 червня, у Києві обвалилася пішохідна частина мосту прямо на проїжджу частину. Подія сталася на проспекті Повітряних сил.

Внаслідок обвалу впала залізобетонна балка та перегородила рух в обидві сторони під шляхопроводом. На щастя, ніхто не постраждав.

Місце обвалення

Путівник на карті

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві відкрився "портал у потойбічний світ" глибиною близько 3 метрів. Містяни просять хоча б захистити небезпечну ділянку від дітей.