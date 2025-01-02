Как выглядела Триумфальная арка в Киеве, которую построили более 160 лет (фото)

Столица умеет удивлять современников своим богатым прошлым

В Киеве есть множество интересных мест с невероятной историей. Однако мало кто знает, что в 1857 году на месте современного Воздухофлотского путепровода была построена деревянная Триумфальная арка.

Возвели это нетипичное для столицы сооружение в честь приезда в Киев императора Александра ІІ и Марии Александровны. Со столичной аркой связана очень интересная и запутанная история, которая знакома единицам.

"Телеграф" рассказывает о строительстве Триумфальной арки, плане столичных купцов и окончательном исчезновении этого необычного сооружения.

Как выглядела Триумфальная арка в Киеве

Деревянная арка была воздвигнута в октябре 1857 года в честь приезда в Киев государя Александра II, изволившего посетить "мать городов Русских" впервые после своей коронации.

Триумфальная арка имела скромные размеры и была декорированная под "готику". По бокам от ворот стояли деревянные будки полицейских. Данное строение была похожа на элемент временного праздничного оформления, а не на реальную помпезную Триумфальную арку, однако ее решили не сносить после окончания визита Александра II.

Сооружение изначально должно быть временным, но в память о высочайшем визите, а заодно чтобы символически обозначить границу Киева столичные купцы решили построить основательные Триумфальные ворота. Средства на эту затею решили накопить. Так, каждый купец обязался выплачивать в фонд в течение пятнадцати лет (с1859 до 1874) определенную сумму, в зависимости от гильдии.

Старые ворота стояли на своем месте и их даже пару раз ремонтировали. При этом взносы были регулярными, накопленная сумма росла и было решено приступать к реализации задуманного.

Для этого в 1869 году проект новых Триумфальных ворот заказали молодому, но перспективному архитектору Виктору Гартману. Его творческая фантазия породила нечто сказочно-былинное. Здесь были и элементы Золотых ворот, и герб Киева с Архистратигом Михаилом, и декор по типу пряничного домика, и даже колокольня, чтобы встречать почетных гостей колокольным звоном.

Проект Гартмана

Однако данному интересному замыслу не суждено было сбыться — в том же 1869-м году АлександрII вновь посетил Киев и не одобрил идею купцов — он посоветовал направить деньги на что-то полезное. Причина его решения — неизвестна. Некоторые считают, что ему не понравился проект, а другие полагают, что государь просто поскромничал.

В конечном итоге купцы решили продолжать отчисления в фонд, а деньги стали направлять сначала на ремесленной школы, а затем – на создание коммерческого училища.

К старым деревянным "Триумфальным воротам" интерес окончательно пропал. Они постепенно ветшали и разваливались. В конечном итоге к 1880-м годам их попросту снесли, и уже в 1880-х годах о них писали как о несуществующих.

Где находилась Триумфальная арка в Киеве

"Триумфальные ворота" были расположены на месте современного Воздухофлотского путепровода, который был построен в конце 1950-х годов и стал своеобразными "Триумфальными воротами" советской поры.

Напомним, в Киеве есть переулок-призрак, который был разрушен практически до основания, но оставил о себе напоминание в виде каменной арки, которая сохранилась до наших дней. Он появился в столице в далеком 1873 году и со временем изменил жизнь большого города.

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