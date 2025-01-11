Как выглядит самая молодая улица Киева и где ее найти (фото)

Минутка увлекательной истории

В Киеве насчитываются тысячи разных улиц, но лишь единицы из них могут похвастаться уникальными особенностями, которые выгодно выделяют их на фоне остальных столичных локаций. Здесь ежедневно проходят сотни и даже тысячи людей, однако почти никто из них не догадывается, в чем же заключается неповторимость этих переулков и улочек.

Также мало кто знает о том, какая улица в столице считается самой молодой. Вы удивитесь, но ее длина составляет 1,2 километра и она появилась в столице лишь в 2000-х годах.

Самая молодая улица столицы

Улица Елизаветы Чавдар расположена в Дарницком районе столицы и именно она считается самой молодой улицей Киева. Она была основана в 2000-х годах под названием Новая, но лишь к 2009 году приняла современный облик. В этом же году улица была названа в честь украинской оперной певицы Елизаветы Ивановны Чавдар.

Расположена улица неподалеку от станции метро "Осокорки" и ее протяженность составляет 1,2 километра.

Пролегает улица от пересечения Днепровской набережной и проспекта Николая Бажана до улицы Бориса Гмыри. Примыкают к ней улицы Григория Ващенко и Софии Русовой.

Застройка улицы представлена многоэтажными домами. От начала до пересечения с улицей Григория Ващенко нет жилых домов, расположена парковка.

Угол улиц Софии Русовой и Елизаветы Чавдар занят ЖК "Патриотика" — комплекс 25-этажных домов.

Интересно, что эта совсем молодая улица по меркам столицы носит имя выдающейся украинской оперной певицы Елизаветы Ивановны Чавдар, которая родилась в Одессе, но жила, творила и умерла в Киеве.

Она с 1948 по 1973 год была солисткой Киевского театра оперы и балета им. Т. Шевченко. Чавдар первой из украинских певиц исполнила Концерт для голоса с оркестром Р. М. Глиэра.

Певица имеет множество наград и званий. Похоронена Елизавета Чавдар на Байковом кладбище.

Напомним, в Киеве есть переулок-"призрак", который был разрушен практически до основания, но оставил о себе напоминание в виде каменной арки, которая сохранилась до наших дней.

Этот небольшой "закуток" появился в столице в далеком 1873 году и со временем изменил жизнь большого города.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как выглядит самая необычная гостиница в Киеве и где ее можно найти. Этот амбициозный проект был реализован в далеком 1984 году, но отель до сих пор принимает посетителей.