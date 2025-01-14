І знову плюсова температура: як прогріється Київ найближчими днями

У вівторок-середу у столиці Україні ще триматимуться невеликі морози, однак у четвер очікується потепління

У Києві продовжить триматись хмарність, однак дощів упродовж 14-16 січня синоптики не прогнозують. Єдине, що зміниться в погоді, це чергове потепління.

Температура вдень протягом цих днів перебуватиме в коридорі -1…+3 градуси, а вночі — -4…0 градусів. Про це повідомили метеорологи зі Sinoptik.

Протягом вівторка, 14 січня, небо буде хмарним. Удень температура опуститься до -1 градусу, але вночі було холодніше — -4 градуси. Найбільші пориви вітру очікуються у денний час — слабкі 3 м/с.

Сильна хмарність буде триматись і протягом середи, 15 січня. Температура повітря вдень прогріється до +1 градусу, а вночі охолоне до -1 градусу. Сила вітру в цей день не перевищить легких 2 м/с.

Таким самим прогнозується і четвер, 16 січня. Однак він буде найтеплішим днем з-поміж трьох інших, адже температура вдень виросте до +3 градусів, а вночі опуститься до 0. Максимальні пориви вітру передбачаються ввечері — слабкі 5 м/с.

Раніше "Телеграф" писав про те, що в Україну йдуть аномальні морози. Синоптики попереджають, що місцями температура опуститься до -25 градусів.