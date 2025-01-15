У Південній Кореї заарештували президента. Слідчі взяли його резиденцію штурмом (фото)

Це стало першим випадком арешту чинного президента в історії країни

У середу, 15 січня, в Південній Кореї слідчі увійшли до резиденції президента, щоб затримати главу країни Юн Сок Йоля. Раніше йому оголосили підозру за звинуваченням у державній зраді через його спробу запровадити у країні воєнний стан.

Як повідомляє Yonhap, правоохоронці та слідчі з Управління з розслідування корупції серед високопосадовців (CIO) і Національного слідчого управління (NOI) використовували драбини, аби прорвалися через другий кордон автобусів та затримати Юн Сок Йоля. Раніше він проігнорував виклик на допит та забарикадувався на своїй віллі.

Після тривалого протистояння в резиденції президента, цього разу слідчі змогли доставити президента в Бюро розслідувань корупції. Перед цим Юн Сок Йоль випустив коротке відео, в якому заявив, що, як і раніше, вважає арешт незаконним, але вирішив підкоритися, щоб уникнути кровопролиття. Арешт відбувся після багатогодинних розмов між слідчими та стороною Юна.

Що відбувається в Південній Кореї

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль 3 грудня оголосив у країні надзвичайний воєнний стан. У зверненні до нації він заявив, що це необхідно для захисту країни від "комуністичних сил".

Вже наступного дня, Національна асамблея Південної Кореї проголосувала за вимогу до президента Юн Сок Йоля скасувати воєнний стан. Він погодився та заявив, що воєнний стан у країні буде скасований.

У зверненні 7 грудня президент Південної Кореї заявив, що "щиро шкодує" про те, що викликав занепокоєння громадськості оголошенням воєнного стану, пообіцявши при цьому більше не повторювати подібного. З 14 грудня його усунуто від виконання президентських обов'язків, але щоб остаточно зняти президента з посади імпічмент має бути схвалений Конституційним судом. Поки цього не сталося, Юн Сок Йоль офіційно залишається президентом.

Як повідомляв "Телеграф", колишній міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен спробував покінчити життя самогубством у слідчому ізоляторі в Сеулі. Для цього він використав власну майку та труси, зробивши з них подобу мотузки. Кім Ен Хен був заарештований у справі про заколот, який порушили після того, як президент Південної Кореї Юн Сок Йоль 3 грудня на шість годин запровадив у країні воєнний стан.