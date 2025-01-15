Наїдяться всі: ці бутерброди готуються 10 хвилин та виходять неймовірними (відео)
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Гарячі бутерброди можна подавати на сніданок, а можна як закуску
На сніданок можна приготувати безліч смачних страв на кшталт омлету, яєшні з авокадо або ж граноли. Інколи можна приготувати конвертики з лаваша або гарячі бутерброди на перекус.
Саме рецептом останніх ми сьогодні й хочемо поділитися. А опублікували його на Instagram-сторінці "polli_cooking".
Як приготувати гарячі бутерброди з крабовими паличками
Інгредієнти:
- крабові палички;
- сир — 100 г;
- кріп;
- 2 яйця;
- сіль;
- тостовий хліб (6 шматочків);
Спосіб приготування:
1.Крабові палички нарізати кубиками.
2.Зелень дрібно нарізати.
3.Сир натерти на дрібній тертці.
4.Додати яйця.
5.Перемішати всі інгредієнти, посолити, добре перемішати.
6.На застелене пергаментом деко викласти тостовий хліб і на кожен шматочок викласти по 2 столові ложки начинки.
7.Відправити в розігріту до 180 С духовку на 10 хвилин до утворення золотистої скоринки.