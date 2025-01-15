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Наїдяться всі: ці бутерброди готуються 10 хвилин та виходять неймовірними (відео)

Автор
Марія Швець
Дата публікації
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Автор
Оригінальна та смачна закуска
Оригінальна та смачна закуска

Гарячі бутерброди можна подавати на сніданок, а можна як закуску

На сніданок можна приготувати безліч смачних страв на кшталт омлету, яєшні з авокадо або ж граноли. Інколи можна приготувати конвертики з лаваша або гарячі бутерброди на перекус.

Саме рецептом останніх ми сьогодні й хочемо поділитися. А опублікували його на Instagram-сторінці "polli_cooking".

Як приготувати гарячі бутерброди з крабовими паличками

Інгредієнти:

  • крабові палички;
  • сир — 100 г;
  • кріп;
  • 2 яйця;
  • сіль;
  • тостовий хліб (6 шматочків);

Спосіб приготування:

1.Крабові палички нарізати кубиками.

2.Зелень дрібно нарізати.

3.Сир натерти на дрібній тертці.

4.Додати яйця.

5.Перемішати всі інгредієнти, посолити, добре перемішати.

6.На застелене пергаментом деко викласти тостовий хліб і на кожен шматочок викласти по 2 столові ложки начинки.

7.Відправити в розігріту до 180 С духовку на 10 хвилин до утворення золотистої скоринки.

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#Закуска #Бутерброди #Готуємо вдома