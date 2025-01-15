Санкції не хвилюють? Європейські компанії ремонтують російські танкери-газовози

Російська судноремонтна промисловість дуже деградувала з радянських часів, тому самостійно росіяни не здатні ремонтувати такі танкери

Кораблебудівні та судноремонтні компанії з Європейського Союзу займаються ремонтом російських танкерів-газовозів льодового класу та дозволяють їм проводити усі потрібні робити у сухих доках. Це дозволяє російському режиму транспортувати скраплений природний газ (СПГ) через Арктику, обходячи західні санкції.

Про це пише видання Financial Times. Зазначається, що російська судноремонтна промисловість дуже деградувала з радянських часів, тому самостійно росіяни не здатні ремонтувати такі танкери. Без послуг данської компанії Fayard A/S та французької Damen російський підсанкційний завод "Ямал СПГ" не зміг би отримати доступ до газових ринків, оскільки танкери були б нефункціональними.

Згідно з даними супутникового контролю та відстеження маршрутів суден, 14 із 15 спеціалізованих танкерів Arc7, що належать Росії та "Ямал СПГ", отримують ремонтні послуги від цих двох компаній. Деякі з них відвідують верфі кілька разів.

"Якби ці дві верфі були закриті, це поставило б під сумнів усі логістичні операції. Вони могли б отримати послуги в іншому місці, але це означало б відхилення від їхнього маршруту", – пояснив виданню фахівець з арктичних перевезень Мальте Гумперт.

Щонайменше вісім танкерів отримували ремонт на верфях Damen, а Fayard A/S надав ремонтні послуги дев'яти танкерам РФ з лютого 2022 року. В Damen підтвердили виданню, що дійсно ремонтували ці танкери, але з дотриманням санкційного законодавства ЄС. Санкції, зазначили у компанії, поширюються на вантаж, а не на судна. Корабельна компанія не має стосунку до того, що транспортують танкери.

Також французи запевнили, що найближчим часом ремонт цих СПГ-суден не планувався та не планується. Данська компанія, зазначає видання, проігнорувала запит.

Нагадаємо, 10 січня влада Сполучених Штатів Америки ввела санкції проти російських нафтосервісних компаній: під обмеження також потрапили й танкери, які займаються перевезенням нафти. Під обмеження потрапили компанії "Інгосстрах", "Альфастрахування", "Газпромнефть", "Сургутнефтегаз", сербська компанія NIS (дочірня компанія "Газпрому"), "РН-Бурєніє" (структура "Роснєфті") та "Технології ОФС" (об’єднує колишні активи Baker Hughes у Росії) і так далі.

Також Велика Британія ввела санкції проти російських компаній "Газпромнефть" і "Сургутнефтегаз", якими доповнила обмеження США. Зазначається, що ці санкції – частина боротьби з російськими нафтовими компаніями, це може призвести до виснаження російського військового бюджету і допоможе врятувати життя українців.