У Київ повернулись морози. Чи очікується сильне похолодання

Упродовж цих днів столиця України очікує лише на хмарність та морози

Початок тижня, 13-15 січня, у Києві буде хмарним та трошки морозним. Опадів цими днями синоптики не прогнозують.

Протягом понеділка-середи температура у денний час коливатиметься в межах 0…-1 градусу, а вночі — -1…3 градусів. Про це повідомляє Sinoptik.

Сильна хмарність протримається протягом всього понеділка, 13 січня, але дощів не буде. Денна температура зафіксується біля 0, а вночі було до -3 градусів. Найбільші пориви вітру очікуються на початку другої половини доби — легкі 2 м/с.

Вівторок, 14 січня, також принесе суцільну хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Температура вдень опуститься до -1 градусу, а вночі — до -3 градусів. Сила вітру в цей день не перевищить легких 2 м/с.

Протягом середи, 15 січня, небо у місті також буде вкрито хмарами. Дощів не передбачається. Повітря вдень охолоне до 0, а вночі — до -1 градусу. Пориви вітру коливатимуться в межах тихих-легких 1-2 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, де в Україні найближчими днями температура вночі може опуститись до -12…17 градусів.