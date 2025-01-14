Не пройшов ВЛК до 5 лютого — штраф? Адвокатка розповіла, кому варто переживати

Від штрафу звільняють лише через поважні причини

Українцям, які мають статус "обмежено придатний", до 5 лютого потрібно обов'язково пройти повторну військово-лікарську комісію (ВЛК). В Черкаському обласному ТЦК кажуть, що ті, хто цього не зробить, отримають штраф одразу після закінчення крайнього терміну.

А що про штрафи для "обмежено придатних" каже юрист? Про це "Телеграфу" розповіла Наталія Опольська — докторка юридичних наук, доцент, керівниця "Адвокатського бюро Наталі Опольської".

Юристка наголошує, що штрафувати можуть лише тих, хто отримав офіційну повістку чи направлення на ВЛК, але не з'явився у визначений строк. Розмір штрафу за порушення правил військового обліку становить від 17 тисяч гривень.

Важливо, що згідно із законом №3621-IX від 21 березня 2024 року громадяни з обмеженою придатністю справді повинні пройти повторний медогляд. Втім, як пояснює Опольська, військовозобов'язаний не мусить самостійно ініціювати проходження комісії — це завдання ТЦК надіслати відповідне направлення.

Якщо у направленні вказана дата після 5 лютого, військовозобов'язаний має право з'явитися саме тоді. Наприклад, за наявності повістки на 20 лютого немає підстав для штрафу. Однак якщо особу викликали на 1 лютого, а вона прийде після 10-го числа — її можуть притягнути до відповідальності.

Від штрафу звільняють лише поважні причини неявки: стихійні лиха, хвороба громадянина, воєнні дії на відповідній території та їхні наслідки, смерть близьких родичів або інші обставини, які унеможливили прибуття у визначений строк.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що обмежено придатних до 25 років не призиватимуть. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.