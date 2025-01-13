В Україну йдуть аномальні морози. В одній з областей буде до -25 градусів (карта)

Одягайтесь тепліше

На зміну більш-менш теплій зимі в Україну прийдуть справжні люті морози до -25 градусів. У вівторок, 14 січня, вони накриють усі регіони країни.

Про це свідчать дані порталу ventusky.com. Зазначається, що сильним морозам посприяла зміна руху вітру, наразі він північний.

Найбільші морози синоптики прогнозують на заході країни, де стовпчик термометра коливатиметься від 0 до 2 градусів вдень та до -11 градусів вночі. У гірських регіонах очікується до -25 градусів, чимала завірюха та можливий навіть сніг.

За даними Укргідрометцентру, на півночі країни буде не так холодно, але мороз вдень сягне позначки -2 градуси, в ночі -7 градусів. Опадів синоптики не прогнозують, протягом дня спостерігатиметься помірна хмарність.

Східні області сильні морози не оминуть, але вдень буде до -2 градусів, а вночі — до -4 градусів. Опадів та сильної хмарності синоптики не прогнозують. Центральні регіони очікує мороз до -6 градусів вночі та -2 градуси вдень, без опадів.

Навіть на півдні країни будуть чималі морози. Вдень стовпчик термометра коливатиметься від +1 до -1 градуса, а вночі від -3 до -5 градусів. Опадів синоптики не обіцяють.

До того ж на заході країни оголошено сніголавинне попередження.

"13-14 січня у зв’язку з хуртовиною на високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", — йдеться у повідомленні.

Раніше "Телеграф" розповідав, яким областям не пощастить з погодою в середині січня.