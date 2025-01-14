"Україна припинить існувати": на що насправді вказують такі заяви оточення Путіна

Крім гострого висловлювання, було заявлено, що нібито "український народ залишається братнім для Росії"

Помічник президента Росії Володимира Путіна Микола Патрушев зробив різку заяву, що нібито Україна у 2025 році може "припинити своє існування". У Центрі протидії дезінформації вже прокоментували нові марення з оточення Путіна.

Так, в інтерв’ю одному з російських видань Патрушев сказав, що нібито "затята русофобія" та "насильницький примус до неонацистської ідеології" в Україні "знищують процвітаючі міста", такі як Одеса, Микола, Харків та Дніпро.

"Не виключено, що цього року Україна взагалі припинить своє існування", — сказав Патрушев.

При цьому попри те, що російські ракети летять на українські міста і вбивають мирних людей, Патрушев дозволив собі заявити, що "український народ залишається братнім для Росії".

Відповідь Центру протидії дезінформації

Лейтенант Андрій Коваленко, керівник Центру протидії дезінформації РНБО у своєму Telegram-каналі різко прокоментував слова Патрушева.

"Патрушев – генератор випадкових заяв. Він провалив усе, що міг провалити, зокрема, порадив Путіну пугалку з "Орєшніком", яка зрештою не спрацювала і не дала росіянам жодних козирів перед Заходом, не кажучи вже про певні "дипломатичні" місії на Заході за завданням Путіна", — написав Коваленко.

Він додав, що Патрушев боїться тієї правди, що в найближчі десятиліття відбудеться поділ Росії.

"Звичайний, божевільний дід, далекий від реальності. Патрушев боїться правди, що у наступні 50 років шанси контрольованого поділу Росії на національні освіти вкрай високі, і зацікавлених у цьому ставатиме дедалі більше", — вважає лейтенант.

Коваленко підкреслив, що Патрушев має страх реальності.

"І цей страх змушує його вірити в те, чого не станеться. Україна є і буде", — підсумував керівник ЦПД.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Росії заборонили народну республіку, яка існувала лише в українських мемах.