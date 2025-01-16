У Києві на Житомирському шосе двоє людей загинули в ДТП (фото, відео)

Два легковики не поділили дорогу ввечері середи

У Києві двоє людей загинули в ДТП у Святошинському районі. Там зіткнулися два легкові автомобілі на Житомирському шосе.

Як повідомляє пресслужба київського підрозділу Держслужби з надзвичайних ситуацій у Facebook, подія сталася близько 20:29 15 січня. Причину встановлюють правоохоронці.

"Внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів BMW та Ford, загинули двоє людей. Водій та пасажирка автомобіля Ford отримали травми не сумісні з життям. Рятувальники деблокували тіло жінки за допомогою електроінструменту та змили пальне з проїжджої частини", — повідомили рятувальники.

Крім того, там показали фотографії з місця події, а у мережі також з’явилися відео.

Як повідомлялося раніше, у Дніпрі 13 січня легковик на смерть збив військовослужбовця. Пішохід отримав травми несумісні з життям і помер до прибуття лікарів.

Також повідомлялося, що 14 січня трагічна автокатастрофа сталася на трасі Дніпро-Кривий Ріг поблизу Софіївки. Внаслідок зіткнення легковика з вантажівкою загинули троє людей – жінка та двоє чоловіків.