У Києві на Житомирському шосе двоє людей загинули в ДТП (фото, відео)
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Два легковики не поділили дорогу ввечері середи
У Києві двоє людей загинули в ДТП у Святошинському районі. Там зіткнулися два легкові автомобілі на Житомирському шосе.
Як повідомляє пресслужба київського підрозділу Держслужби з надзвичайних ситуацій у Facebook, подія сталася близько 20:29 15 січня. Причину встановлюють правоохоронці.
"Внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів BMW та Ford, загинули двоє людей. Водій та пасажирка автомобіля Ford отримали травми не сумісні з життям. Рятувальники деблокували тіло жінки за допомогою електроінструменту та змили пальне з проїжджої частини", — повідомили рятувальники.
Крім того, там показали фотографії з місця події, а у мережі також з’явилися відео.
Як повідомлялося раніше, у Дніпрі 13 січня легковик на смерть збив військовослужбовця. Пішохід отримав травми несумісні з життям і помер до прибуття лікарів.
Також повідомлялося, що 14 січня трагічна автокатастрофа сталася на трасі Дніпро-Кривий Ріг поблизу Софіївки. Внаслідок зіткнення легковика з вантажівкою загинули троє людей – жінка та двоє чоловіків.