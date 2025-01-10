Зіткнулося відразу чотири автівки. Через ДТП у Києві утворився затор (відео)

Рух транспорту ускладнений у напрямку Кільцевої дороги

У Києві сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода за участі чотирьох автомобілів. Аварія трапилася на проспекті Любомира Гузара в Солом'янському районі міста.

Про це повідомляють очевидці події. Відео опублікував місцевий телеграм-канал "КС".

За попередніми даними, зіткнулися чотири легкових автомобілі. Обставини ДТП наразі з'ясовують правоохоронці. Про постраждалих поки що невідомо.

Через аварію рух транспорту в районі суттєво ускладнений. Внаслідок ДТП утворився значний затор від вулиці Гарматна у напрямку Кільцевої дороги. Водіїв закликають врахувати цю інформацію та за можливості обрати інший маршрут.

На кадрах бачимо, що в аварію потрапили авто марок Volkswagen та Kia, що ліворуч дороги. На крайній правій смузі автомобілі Volkswagen та Audi зі значними пошкодженнями передньої частини.

Нагадуємо, днями у Києві водій маршрутного автобуса не впорався з керуванням та в’їхав у бетонні блоки. Подія сталася на КП Пуща-Водиця, що на в’їзді до української столиці.

Зазначається також, що рух транспортних засобів через це було ускладнено.

Причини події не озвучуються, проте на кадрах помітно, що погода у Києві явно ускладнює рух. Раніше синоптики попереджали, що мокрий сніг, який падав протягом дня, може призвести до утворення ожеледиці внаслідок падіння температур ближче до ночі.

Раніше "Телеграф" писав, що на Київщині водій наїхав на співробітника ТЦК. Військовий у відповідь розбив тому лобове скло.