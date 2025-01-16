В Киеве на Житомирском шоссе два человека погибли в ДТП (фото, видео)

Две легковушки не поделили дорогу вечером среды

В Киеве два человека погибли в ДТП в Святошинском районе. Там столкнулись два легковых автомобиля на Житомирском шоссе.

Как сообщает пресс-служба киевского подразделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Facebook, происшествие произошло около 20:29 15 января. Причину устанавливают правоохранители.

"В результате столкновения двух легковых автомобилей BMW и Ford, погибли два человека. Водитель и пассажирка автомобиля Ford получили травмы не совместимые с жизнью. Спасатели деблокировали тело женщины с помощью электроинструмента и смыли горючее с проезжей части", — сообщили спасатели.

Кроме того, там показали фотографии с места происшествия, а в сети также появились видео.

Как сообщалось ранее, в Днепре 13 января легковушка насмерть сбила военнослужащего. Пешеход получил травмы несовместимые с жизнью и умер до прибытия врачей.

Также сообщалось, что 14 января трагическая автокатастрофа произошла на трассе Днепр-Кривой Рог вблизи Софиевки. В результате столкновения легковушки с грузовиком погибли три человека – женщина и двое мужчин.