У столиці буде тепло і вітряно. Чи чекати дощів наприкінці тижня

Протягом цих трьох днів у столиці України місцями пройдуть дрібні опади та відбудуться пориви сильного вітру

З 16 по 18 січня у Києві продовжить триматись сильна хмарність. Місцями синоптики прогнозують дрібні опади, а також попереджають про пориви сильного вітру.

Температура вдень упродовж четверга-суботи коливатиметься в межах +2…3 градусів тепла. Вночі ж показники опустяться до 0…+2 градусів, як повідомили у Sinoptik.

З самого ранку і до вечора у четвер, 16 січня, небо буде затягнуто хмарами. Опадів не прогнозується. Денна температура виросте до +2 градусів, а вночі впала до 0. Найбільші пориви вітру очікуються ввечері — свіжі 8 м/с.

Наступного дня, 17 січня, хмарність не покине місто. Вночі та ввечері очікуються дрібні дощі зі снігом. Температура повітря вдень прогріється до +2 градусів, а вночі охолоне до +1 градусу. Сила вітру у п'ятницю не перевищить свіжих 8 м/с.

Субота, 18 січня, також буде суцільно хмарною. Температура у денний час сягне +3 градусів, а вночі опуститься до +2 градусів. Синоптики попереджають про пориви сильного вітру упродовж другої половини доби — до 11 м/с.

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