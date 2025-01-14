В які міста України прийде тепло: прогноз погоди до кінця тижня

Синоптики озвучили прогноз до кінця поточного тижня у 5 містах України.

В Україні з 13 січня різко погіршилася погода. Деякі регіони накриють морози, а де-не-де буде більш-менш тепла погода.

Про те, яким буде прогноз у п’яти великих містах України наприкінці цього тижня, розповідає meteofor.com.ua.

Йдеться про такі міста, як Київ, Харків, Одеса, Дніпро та Львів.

Київ

У Києві у суботу, 18 січня, температура повітря буде +2…+3 градуси. Вночі буде хмарно, невеликі опади, вдень опадів не буде. У неділю, 19 січня, температура повітря буде +1…+3 градуси. Вдень буде хмарно, з невеликими опадами.

Харків

У Харкові в суботу, 18 січня та в неділю, 19 січня, температура повітря буде +1… +3 градусів. У суботу увечері невеликі опади у вигляді снігу з дощем.

Одеса

У суботу, 18 січня та в неділю, 19 січня, температура повітря в Одесі буде +2…+4 градусів. У суботу вночі та вранці опади у вигляді снігу з дощем, а ввечері буде хмарно.

Дніпро

На мешканців Дніпра в суботу, 18 січня, очікується похмура погода з опадами у вигляді невеликого снігу та дощу.

У неділю, 19 січня, температура повітря буде +1... +3 градусів. Уночі буде йти дощ.

Львів

Більш-менш ясна погода буде у Львові вдень у суботу та неділю: температура повітря у ці дні коливатиметься від -1 до +3 градусів.

Раніше "Телеграф" розповідав, якою буде погода у другій половині січня.