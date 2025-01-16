В столице будет тепло и ветрено. Ждать ли дождей в конце недели

В течение этих трех дней в столице Украины местами пройдут мелкие осадки и произойдут порывы сильного ветра

С 16 по 18 января в Киеве продолжит держаться сильная облачность. Местами синоптики прогнозируют мелкие осадки, а также предупреждают о порывах сильного ветра.

Температура днем в четверг-субботу будет колебаться в пределах +2…3 градусов тепла. Ночью же показатели опустятся до 0…+2 градусов, сообщили в Sinoptik.

С самого утра и до вечера в четверг, 16 января, небо будет затянуто облаками. Осадков не прогнозируется. Дневная температура вырастет до +2 градусов, а ночью упадет до 0. Самые большие порывы ветра ожидаются вечером — свежие 8 м/с.

На следующий день, 17 января, облачность не покинет город. Ночью и вечером ожидаются мелкие дожди со снегом. Температура воздуха днем прогреется до +2 градусов, а ночью остынет до +1 градуса. Сила ветра в пятницу не превысит свежих 8 м/с.

Суббота, 18 января, также будет сплошь облачной. Температура в дневное время достигнет +3 градусов, а ночью опустится до +2 градусов. Синоптики предупреждают о порывах сильного ветра в течение второй половины суток — до 11 м/с.

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