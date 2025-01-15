Тепло та мокро. Синоптики попереджають киян про дощі

Найближчими днями у столиці України буде сильна хмарність, місцями дрібні дощі, а також підвищення температури

Морози, які тримались у Києві на початку тижня, протягом 15-17 січня будуть поступово знижуватись і у місті теплішатиме. Однак синоптики прогнозують, що в п'ятницю має пройти дрібний дощ.

Упродовж цих днів температура вдень коливатиметься в межах +1…3 градуси, а вночі — 0…+1 градуси. Такий прогноз дав ресурс Sinoptik.

Середа, 15 січня, принесе у столицю суцільну хмарність, але опадів не буде. Температура вдень прогріється до +1 градусу, але вночі були морози — до -1 градусу. Найбільші пориви вітру відбудуться у першій половині доби — легкі 2 м/с.

Наступного дня, 16 січня, також не варто очікувати на ясну погоду. Дощів не прогнозується. Денна температура у місті сягне +3 градусів, а вночі зафіксується біля 0. Сила вітру не перевищить тихих 1 м/с.

А от у п'ятницю, 17 січня, окрім сильної хмарності, усю другу половину доби йтиме дрібний дощ. Повітря вдень прогріється до +2 градусів, а вночі охолоне до +1 градусу. Максимальна сила вітрів очікується вранці-вдень — легкі 2 м/с.

Раніше "Телеграф" писав про те, чи принесе погода сюрпризи українцям вже найближчим часом.