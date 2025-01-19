Без опадів та з плюсами: у якому регіоні 20 січня буде до +9

Опадів не передбачається

В Україні в понеділок, 20 січня, очікується суха та відносно тепла погода. Температура повітря в більшості регіонів країни буде плюсовою.

За даними Укргідрометцентру, вночі стовпчики термометрів коливатимуться від +3 градусів до -2. Найхолодніше буде в Карпатах, де температура знизиться до -8 градусів.

Денна температура порадує українців весняним теплом. На території країни очікується від 0 до +6 градусів. Найтепліше буде на півдні України, Закарпатті та Прикарпатті – там повітря прогріється до +9 градусів.

Опади на більшій частині території країни не прогнозуються. Лише у Дніпрі та Кропивницькому можливий незначний сніг.

Карта опадів в Україні

Вітер очікується північно-західний та західний, швидкістю 5-10 метрів на секунду. Найсильніші пориви вітру синоптики прогнозують у Кропивницькому та Кривому Розі.

За прогнозами метеорологів, на дорогах України буде ожеледиця. Тому автомобілістам радять бути обережними.

Протягом доби очікується мінлива хмарність. Атмосферний тиск суттєво не зміниться.

Нагадаємо, що такі погодні умови є нетиповими для середини січня в Україні, адже зазвичай у цей період року температура повітря тримається нижче нуля. Вже з 30 січня в Україні очікується суттєве потепління — подекуди, як повідомляє синоптикиня Наталка Діденко, стовпчики термометрів можуть показати аномальні 20 градусів тепла.

Також раніше "Телеграф" розповідав про погоду у 5 великих містах України. Буде тепло, але не скрізь.