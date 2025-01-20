"Минусов" не ждать и в начале этой недели? Синоптики рассказали о погоде в Киеве

В столице неделя начнется с облачности, которую иногда будут сопровождать осадки

Начало недели, 20-21 января, в Киеве будет облачным, прохладным и местами туманным. А уже 22 января в городе ожидается небольшая морось.

Дневная температура в понедельник-среду будет колебаться в коридоре +1…2 градусов, а ночная — 0…+1 градусов. Об этом сообщили в Meteofor.

В течение ночи и утра понедельника, 20 января, в городе будет держаться туман. Дождей или снега не ожидается. Днем температура прогреется до +1 градуса, а ночью охладится до 0. Наибольшие порывы ветра прогнозируются днем — умеренные 6 м/с.

Вторник, 21 января, также принесет сильную облачность. Осадков не ожидается. Днем и ночью столбики термометров зафиксируются около +1 градуса. Сила ветра не превысит умеренных 6-7 м/с.

На следующий день, 22 января, будет держаться сильная облачность, а во второй половине суток прогнозируется небольшая морось. Температура в дневные часы прогреется до +2 градусов, а ночью остынет до 0. Наибольшие порывы ветра предполагаются в начале среды — умеренные 7 м/с.

Ранее "Телеграф" писал, что погода в Украине резко изменится. Синоптики прогнозируют, что некоторым регионам нужно ждать дожди и морозы, и, соответственно, гололед.