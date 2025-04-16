США та Китай близькі до примирення? В КНР назвали умови для відновлення переговорів

В Піднебесній не надто задоволені заявами американських чиновників

Китай висунув умови для відновлення торгівельних переговорів зі США. Пекін вимагає від Вашингтона послідовності, поваги та перегляду позиції щодо Тайваню й технологій.

Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на джерела, обізнані з позицією китайської влади. За їхньою інформацією, Пекін готовий повернутися за стіл переговорів із адміністрацією Дональда Трампа лише за умови, що США припинять образливу риторику з боку посадовців, погодяться обговорювати чутливі для КНР питання, зокрема політику щодо Тайваню, та визначать конкретну уповноважену особу для діалогу.

Особливе обурення в Китаї викликали нещодавні заяви віцепрезидента США Джей Ді Венса про "китайських селян", які у МЗС КНР назвали "неосвіченими та зневажливими". Додаткове загострення викликало рішення адміністрації Трампа заборонити американській компанії Nvidia постачання до Китаю нового штучного інтелект-чипа H20 — одного з найпотужніших на ринку. У Пекіні вважають ці дії частиною ширшої технічної конфронтації, яка загрожує стратегічній стабільності між країнами.

Китай також наполягає, що мовчання Дональда Трампа після подібних заяв інших представників його адміністрації розцінюється як мовчазне схвалення. На переконання Пекіна, саме президент США несе повну відповідальність за позицію Вашингтона у двосторонніх відносинах. Тому в КНР вважають за доцільне, щоб переговори вели офіційні представники, уповноважені безпосередньо Трампом, або сам глава держави.

З початку 2025 року США вже кілька разів підвищували митні тарифи на китайський імпорт. Як повідомила пресслужба Білого дому, Вашингтон наразі розглядає можливість збільшення мит до 245% через дії Пекіна у відповідь на попередні торгівельні обмеження. Востаннє, 9 квітня, Трамп підвищив тариф до 125%, але наступного дня в Білому домі уточнили: з урахуванням додаткових нарахувань реальна ставка сягнула 145%. У відповідь Китай підняв мита на американські товари з 84% до 125% та ввів заборону на експорт до США рідкісноземельних металів і магнітів, необхідних для виробництва у сферах оборони.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Китай зобов’язав національні авіакомпанії тимчасово припинити отримання нових літаків Boeing, а також зупинити закупівлі авіаційного обладнання та комплектуючих у США. Таке рішення стало реакцією Пекіна на запровадження Сполученими Штатами підвищених мит у розмірі 145% на китайські товари за ініціативою адміністрації Дональда Трампа.