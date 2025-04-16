Угода про корисні копалини між Україною та США на фінішній прямій, - Свириденко

Нова економічна угода на завершальному етапі

У підготовці угоди щодо корисних копалин між Україною та США є суттєвий прогрес. Найближчим часом країни підпишуть меморандум про наміри, а потім підготують повноцінну угоду.

Про це повідомила віцепрем'єр-міністерка Юлія Свириденко. За її словами, після завершення всіх формальностей угоду має ратифікувати Верховна Рада України.

Свириденко розповіла, що команди обох країн добре попрацювали над текстом угоди. Юристи вже внесли потрібні правки до документа. "Наші технічні команди дуже ґрунтовно попрацювали разом над угодою — є суттєвий прогрес, юристи зробили правильні акценти у драфті угоди, дякую перемовникам в обох командах", — зазначила віцепрем'єрка.

За словами Свириденко, фахівці продовжать роботу над деталями документа, але більшу частину вже погодили. Віцепрем'єрка підкреслила, що рівень майбутньої угоди має бути високим, щоб забезпечити ефективну співпрацю між країнами.

"Зараз ми домовились з Американською стороною зафіксувати цей позитив у відповідному меморандумі про наміри — найближчим часом готуємось завершити формалізацію угоди", — додала Свириденко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що угода про копалини не захищає Україну, але… Трамп має отримати результат, тому хоче її підписати.