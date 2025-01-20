Cвято 20 січня: що не можна робити, аби не привернути бідність

Зверніть уваги на заборони цього дня

Сьогодні, 20 січня, за новоюліанським календарем віряни відзначають День пам’яті преподобного Євтимія Великого. За старим стилем свято припадало на 2 лютого.

Євтимій зʼявився на світ в IV столітті в Мелітині, на території сучасної Туреччини. У його батьків довго не було дітей, тож віряни пообіцяли віддати нащадка на служіння Богу. Так, хлопця наставляв на духовний шлях священник.

Євтимій був дуже побожним, багато молився, вів аскетичний спосіб життя. Він постригся в ченці та заснував кілька монастирів. Там святий був наставником для інших ченців, навчав молитись та робити духовні вправи.

Євтимій також мав дар зцілення хворих, передбачав різні небезпеки, дав слушні підказки. Його не стало у 473 році.

Традиції та прикмети 20 січня

Цього дня християни відвідують Службу Божу та моляться до преподобного Євфимія. Віряни просять у святого допомоги у справах, швидкого одужання та можливості зачати дитину.

Холодна погода у цей день є предвісником морозів.

Ясно світить сонце — чекайте швидкої весни.

Сніжить у цей день — так буде до Масниці.

Що не можна робити 20 січня

У цей день не можна брехати, наговорювати на когось, пліткувати.

Не варто виходити з дому у другій половині дня.

Ні підіймайте з землі дрібні гроші та монети, бо це приверне бідність.

Іменини 20 січня

День ангела у цей день відзначають Павло, Семен, Інна.

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